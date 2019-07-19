В Ростовской области восьмиклассники пошли на преступление ради приставки

СЕГОДНЯ 12:44 2019-07-19T14:22:58+03:00

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В Зерноградском районе двое восьмиклассников попали под следствие за дачную кражу. Сотрудники правоохранительных органов установили, что двое подростков 14-ти лет отжали пластиковое окно в частном домовладении в поселке Новостройка и проникли внутрь жилища. Оттуда парни стащили ТВ-приставку и детали газового котла. Ростовчанка, которая использовала этот домик в качестве дачи, не была здесь три месяца, а как приехала и обнаружила кражу - тут же написала заявление в полицию.

Искать "взломщиков" долго не пришлось - один из парней уже проходил по делу о краже. Так как оба подозреваемых являются несовершеннолетними, данным преступлением будут заниматься сотрудники Следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU