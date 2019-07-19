2019-07-19T15:49:15+03:00
Авто

Вторую дорогу от Суворовского до Северного обещают построить в Ростове-на-Дону

Работы начнутся в 2020 году
Илья БОГОМОЛОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Дорога к Суворовскому (ул. Вавилова).Дорога к Суворовскому (ул. Вавилова).Фото: Яндекс.Карты
Изменить размер текста:

Микрорайон Суворовский и Северный жилой массив Ростова-на-Дону свяжет еще одна дорога. Об этом местные чиновники рассказали на встрече с жителями Октябрьского района города. Новый путь будет построен от улицы Сосновой до переулка Космического. В настоящее время уже завершается проектно-сметная документация по данному объекту. Строительные работы начнутся в 2020 году.

Кроме того, уже утвержден проект планировки четырехполосной дороги по продолжению улицы Орбитальной - на участке от переулка Космический до улицы Особенной. Строительство должно начаться в 2020 году. Также в скором времени чиновники обещают взяться за реконструкцию пересечения улиц Оганова, Особенной и Зрелищной, которая тоже должна улучшить транспортную доступность района.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Новым замом сити-менеджера Таганрога стал аудитор Контрольно-счетной палаты
Сдал за 170 тысяч рублей: в Таганроге местный житель похитил со стройки автокран
В центре Ростова-на-Дону мужчина исполосовал ножом бездомного
Замгубернатора Ростовской области Сергея Сидаша оставили под стражей еще на месяц
В Ростовской области восьмиклассники пошли на преступление ради приставки
Пограничник спас ребенка, перевернувшегося на яхте в Таганрогском заливе
На трассе М-4 под Ростовом-на-Дону сгорел Mercedes
Мемориал "Вечный огонь" в сквере Фрунзе в Ростове-на-Дону рассыпается
"Ростов" уступил "Спартаку" полузащитника Мирзова за 4 миллиона евро
В 2019 году в Ростове-на-Дону откроются четыре новые школы
В Ростовской области сняли с мели теплоход
В Ростовской области у должника-миллионера забрали автопарк
«Время свершений»: «Миссис Россия» Полина Диброва получила на День рождения море цветов
«Сладкая женщина»: «Мисс Интерконтиненталь» Валентина Расулова в откровенном топе расцеловала поклонников
Житель Ростовской области получил 75 штрафов от ГИБДД
В Ростовской области пропал 33-летний Илья Дубров
В Ростове-на-Дону городской автобус протаранил припаркованные иномарки
В Ростовской области зерновоз вылетел с трассы в балку
«Ростелеком» выступил цифровым партнером Российско-китайского молодежного бизнес-инкубатора