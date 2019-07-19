Вторую дорогу от Суворовского до Северного обещают построить в Ростове-на-Дону

СЕГОДНЯ 15:15 2019-07-19T15:49:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Микрорайон Суворовский и Северный жилой массив Ростова-на-Дону свяжет еще одна дорога. Об этом местные чиновники рассказали на встрече с жителями Октябрьского района города. Новый путь будет построен от улицы Сосновой до переулка Космического. В настоящее время уже завершается проектно-сметная документация по данному объекту. Строительные работы начнутся в 2020 году.

Кроме того, уже утвержден проект планировки четырехполосной дороги по продолжению улицы Орбитальной - на участке от переулка Космический до улицы Особенной. Строительство должно начаться в 2020 году. Также в скором времени чиновники обещают взяться за реконструкцию пересечения улиц Оганова, Особенной и Зрелищной, которая тоже должна улучшить транспортную доступность района.

ИСТОЧНИК KP.RU