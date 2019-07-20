2019-07-20T17:56:51+03:00
Общество

На Ростов-на-Дону надвигается саранча

Вредители уже «отметились» в шести районах донского края
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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На Ростовскую область напала саранчаНа Ростовскую область напала саранчаФото: Наталья НЕШУМОВА
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В Ростовской области зарегистрировано сразу несколько очагов появления саранчи. В частности, вредители успели «отметиться» в Заветинском, Дубовском, Тацинском, Азовском и Багаевском районах.

Напомним, специалисты относят саранчу к числу «особо опасных многоядных вредителей», способных повреждать практически любые культуры - от зерновых и бобовых до овощей, бахчевых и даже лесопосадок хвойных. Одна особь способна съесть от 200 до 500 граммов зеленых растений.

В прошлом году тучи насекомых приблизились непосредственно к южной столице - атаковали станицу Старочеркасскую. Специалисты выяснили, что это была мароккская саранча, которая появилась из Калмыкии.

ВИДЕО: Нашествие саранчи на станицу Старочеркасскую 14.07.2018.Ростов Главный в Instagram https://www.instagram.com/rostovnadonuvk/ Ростов Главный в Telegram https://t.me/joinchat/AAAAAESGLMFNfRT7TLdp2g Ростов Главный в ВК https://vk.com/rostovnadonu Чат Ростова https://t.me/rostovnadonuchat

ИСТОЧНИК KP.RU

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