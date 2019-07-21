Валерий Карпин: «Этот матч не смогли, но должны были выиграть»

СЕГОДНЯ 11:58 2019-07-21T12:02:46+03:00

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Накануне, 20 июля, «Ростов» сыграл вничью со «Спартаком» (2:2). Накал страстей был такой, что многие фанаты команд оказались разочарованы результатом, и не только они. После игры главный тренер «Ростова» поделился мыслями об игре со «Спартаком».

– Должны были выиграть. Не смогли, но должны были выиграть, - процитировала пресс-служба желто-синих Валерия Карпина.

Напомним, после матча между фанатами «Спартака» и спецназом произошла стычка с применением дубинок и электрошокеров, которая закончилась задержанием восьми болельщиков. В отношении них составлены административные протоколы.

Полиция и РПЛ уже прокомментировали случившееся.

ИСТОЧНИК KP.RU