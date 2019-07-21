2019-07-21T18:48:05+03:00
Общество

В Ростовской области собрали 9,5 миллиона тонн ранних зерновых

В ряде районов уже завершается уборка
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Ростовской области собрали 9,5 миллиона тонн ранних зерновых, но это еще не финал уборки. Пока она идет на всех территориях донского региона.

- При этом 87% собранного урожая – высококачественное продовольственное зерно, - сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Лидер по валовому сбору - Зерноградский район, собравший более 588 тысяч тонн. Сальские хозяйства сейчас на втором месте: они собрали свыше 555 тысяч тонн, а замыкает тройку Целинский (почти 483 тысячи тонн). Как пояснили в правительстве, самая высокая урожайность зафиксирована в Мясниковском (47,3 центнера с гектара) и Кагальницком районах (44,9 центнера с гектара).

На данный момент близки к завершению работ земледельцы Егорлыкского, Зерноградского, Целинского, Заветинского, Ремонтненского, Сальского, Азовского, Неклиновского, Багаевского и Пролетарского районов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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