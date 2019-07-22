2019-07-22T10:16:23+03:00
Общество

Отключение воды в Ростове-на-Дону 23 июля 2019: краны опустеют в двух районах

Где отключат воду в Ростове-на-Дону 23 июля 2019: в центре города и на Западном
Илья БОГОМОЛОВ
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Воды не будет в двух районах Ростова.Воды не будет в двух районах Ростова.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Ростовский водоканал сообщает о двух крупных отключениях, которые ожидают горожан 23 июля.

Так из-за ремонта водопровода по улице Межевой, 25-49 с 9 часов утра 23 июля до 9 часов утра 24 числа не будет холодной воды в границах улиц: Профсоюзная – Стачки – ВагулевскогоСтавского.

А с 8 до 24 часов еще одно отключение запланировано в границах улиц: Большая Садовая - Буденновский - Социалистическая - Сиверса. Причина - переврезка водопроводной линии в переулке Братском (от Большой Садовой до переулка Согласия).

Коммунальщики заранее приносят горожанам извинения за доставленные неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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