Отключение воды в Ростове-на-Дону 23 июля 2019: краны опустеют в двух районах

СЕГОДНЯ 10:11 2019-07-22T10:16:23+03:00

Воды не будет в двух районах Ростова. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Где отключат воду в Ростове-на-Дону 23 июля 2019: в центре города и на Западном

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Ростовский водоканал сообщает о двух крупных отключениях, которые ожидают горожан 23 июля.

Так из-за ремонта водопровода по улице Межевой, 25-49 с 9 часов утра 23 июля до 9 часов утра 24 числа не будет холодной воды в границах улиц: Профсоюзная – Стачки – Вагулевского – Ставского.

А с 8 до 24 часов еще одно отключение запланировано в границах улиц: Большая Садовая - Буденновский - Социалистическая - Сиверса. Причина - переврезка водопроводной линии в переулке Братском (от Большой Садовой до переулка Согласия).

Коммунальщики заранее приносят горожанам извинения за доставленные неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU