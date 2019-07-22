2019-07-22T10:34:05+03:00
Общество

Отключение света в Ростове-на-Дону 22-23 июля 2019: список адресов

Отключение света в Ростове-на-Дону 22-23 июля 2019: электричества не будет на десятках улиц
Илья БОГОМОЛОВ
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Причина отключений - профилактика аварий на оборудовании электросетей.Причина отключений - профилактика аварий на оборудовании электросетей.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Ростовские городские электросети опубликовали график плановых отключений света на ближайшие дни.

22 июля с 9 до 17 часов:

18-я Линия, 30-72, 25-65; 20-я Линия, 20-48; Налбандяна, 29-33, 24-30; проспект 40-летия Победы, 73, 73/4, 75/1А;

проспект Чехова, 9-25, 22, 32.

23 июля с 9 до 17 часов:

5-я Линия, 4; улица Закруткина, 41/43, 52/10; улица Советская, 44, 46;

улица Ставропольская, 28-56; улица Погодина, 41-81; переулок Парковый, 25-71, 22-64; улица Горская, 26-42, 19-35; улица Цезаря Кунникова, 1-9, 2-12, 75-79, 34-36;

улица 26-го Июня, 91-113, 82-114; улица Брестская, 34-48; улица Печорская, 51-109, 56-90; переулок Туапсинский, 11-29, 22-36; переулок Керченский, 1-11, 2-14; улица Днепропетровская, 33-69, 10-24; переулок Астраханский, 1-33, 2-32;

улица 1-я Круговая, 1-49, 2-32; улица 2-я Круговая, 3-25, 4-26; улица 3-я Круговая, 3, 6, 2-46; улица Парижской Коммуны, 1-51, 2-62; улица Плеханова, 23-87, 70-126, 110/5; проспект Стачки, 79-153; улица Доброхимовская, 1-75, 2-72; улица Коминтерна, 4-46; улица 1-я Краснодарская, 3-27, 6-50; улица 2-я Краснодарская, 2-32, 23-89; улица Ревкомовская, 33-81; переулок Таджикский, 1-9, 2-8; улица Батуринская, 72-84, 101-125; переулок Быкадорова; улица Международная, 20; улица Свердловская, 26-46, 47-79; переулок Анапский, 1-5, 2-8; переулок Батайский, 1-17, 2-22;

улицы Вологодская; Новополоцкая; Каракумская; Односторонняя; Каменобродская; Боряна; Баграмяна; Алагирская; Армянская; переулки Сумский и Персиановский;

улица Шеболдаева, 27-91, 12-46; улица Я. Галана, 2-26; улица Кропоткина; переулок Айвазовского; улица Ивана Франко; улица Тираспольская; а также улицы Профинтерна, Челюскина, Испытательная, Калитвинская и переулки Ленкоранский, Полюсный, Соликамский, Боржомский, Ростовский, Ферганский.

23 июля с 21 часа до 7 часов утра следующих суток:

13-я линия, 1-15, 2-16; 15-я линия, 1-11, 2-12; улица Советская, 12-20.

ИСТОЧНИК KP.RU

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