В Ростове-на-Дону машина провалилась в коммунальную яму

СЕГОДНЯ 12:14 2019-07-22T12:17:48+03:00

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Утром, 22 июля, ростовский водитель сообщил о ЧП, которое произошло на проезжей части на пересечении улиц Борко и Пацаева. Там легковой автомобиль провалился задним колесом под асфальт. Видео с места происшествия появилось в социальной сети. Яма была скрыта водой и, по мнению очевидца, появилась в результате порыва трубы.

- С нее рано утром било ручьем, и все объезжали. Водитель, видимо, решил быть умнее, - прокомментировала ростовчанка Эвелина.

На Борко Пацаева машина провалилась в яму 22.7.2019 .Ростов-на-Дону Главный

Остальные комментаторы стали советовать автомобилисту вызвать сотрудников ГИБДД, оформить данное происшествие как ДТП и отправляться искать справедливости в суде.

Напомним, провалы асфальта из-за коммунальных ЧП в донской столице - дело частое. Машины ростовчан то и дело попадают в эти "ловушки".

ИСТОЧНИК KP.RU