В Ростове-на-Дону машина провалилась в коммунальную яму
Утром, 22 июля, ростовский водитель сообщил о ЧП, которое произошло на проезжей части на пересечении улиц Борко и Пацаева. Там легковой автомобиль провалился задним колесом под асфальт. Видео с места происшествия появилось в социальной сети. Яма была скрыта водой и, по мнению очевидца, появилась в результате порыва трубы.
- С нее рано утром било ручьем, и все объезжали. Водитель, видимо, решил быть умнее, - прокомментировала ростовчанка Эвелина.
На Борко Пацаева машина провалилась в яму 22.7.2019 .Ростов-на-Дону Главный
Остальные комментаторы стали советовать автомобилисту вызвать сотрудников ГИБДД, оформить данное происшествие как ДТП и отправляться искать справедливости в суде.
Напомним, провалы асфальта из-за коммунальных ЧП в донской столице - дело частое. Машины ростовчан то и дело попадают в эти "ловушки".
ИСТОЧНИК KP.RU