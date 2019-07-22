2019-07-22T13:02:11+03:00
Спорт

В небольшом донском селе строят ледовую арену

На открытие пригласили Владислава Третьяка
Илья БОГОМОЛОВ
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Строительство ледового катка в селе Каменка.Строительство ледового катка в селе Каменка.Фото: Правительство РО
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В селе Каменка Кашарского районе строится ледовая арена. Возведение крытого катка с искусственным льдом началось в октябре 2018-го. Предполагается, что объект будет сдан до конца текущего года. В спортивном комплексе также будут размещены тренажерные и «сухие» залы для других видов спорта. В планах еще и открытие здесь интерната для юных спортсменов.

Как сообщил инвестор (который готов вложить в проект 300 миллионов рублей) рядом с ареной планируется разбить парк с фонтаном. На открытие ледового комплекса пригласили легенду советского хоккея Владислава Третьяка, сообщает донское правительство.

ТТХ

Площадь застройки – более 3000 квадратных метров.

Ледовое поле – 60х30 метров.

Трибуны - 250 мест.

Планируемое число рабочих мест – 25, из них для тренеров-преподавателей – 8.

ИСТОЧНИК KP.RU

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