2019-07-22T16:48:12+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону в следственный изолятор пытались передать финики с наркотиками

Отправителю грозит уголовное дело
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Финики с "начинкой"Финики с "начинкой"
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Служба исполнения наказания сообщила о задержании продуктовой передачи, которую 21 июля принесли в следственный изолятор № 5 для одного из обвиняемых. Во время проверки оперативниик обратили внимание на слишком пухлые финики. Оказалось, что внутри находятся свертки с порошком.

- При досмотре в финиках были обнаружены и изъяты три полимерных свертка с порошкообразным веществом предположительно наркотического содержания, а также игла от медицинского шприца, - рассказали в ГУФСИН по Ростовской области.

Житель Новочеркасска, пытавшийся передать запрещенные предметы, а также изъятые вещества были переданы сотрудникам полиции. Если подозрения о том, что порошок - наркотики - подвердят эксперты, будет возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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