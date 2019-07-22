В Ростове-на-Дону в следственный изолятор пытались передать финики с наркотиками
Служба исполнения наказания сообщила о задержании продуктовой передачи, которую 21 июля принесли в следственный изолятор № 5 для одного из обвиняемых. Во время проверки оперативниик обратили внимание на слишком пухлые финики. Оказалось, что внутри находятся свертки с порошком.
- При досмотре в финиках были обнаружены и изъяты три полимерных свертка с порошкообразным веществом предположительно наркотического содержания, а также игла от медицинского шприца, - рассказали в ГУФСИН по Ростовской области.
Житель Новочеркасска, пытавшийся передать запрещенные предметы, а также изъятые вещества были переданы сотрудникам полиции. Если подозрения о том, что порошок - наркотики - подвердят эксперты, будет возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU