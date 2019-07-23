2019-07-23T09:59:43+03:00
Общество

Две станции городской электрички в Ростове-на-Дону отремонтируют за 100 млн рублей

Власти хотят, чтобы этим видом транспорта пользовалось большее число ростовчан
Илья БОГОМОЛОВ
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В Ростове-на-дону будут реконструированы две остановки городской электрички - станции «Октября» и «Микояна». Работы начнутся в сентябре, сообщает донское правительство, на эти цели будет выделено 100 миллионов рублей. Основную часть суммы - 64,1 миллиона - железнодорожники потратят на восстановление комплекса «Микояна». Объект планируют сдать в июне следующего года.

Власти региона отмечают, что проект «Городская электричка» востребован и постепенно набирает обороты. Если в начале его реализации (март 2016 года) на поездах среднесуточно ездили около 90 пассажиров, то сейчас - более 700 человек. Но чтобы положительная динамика продолжалась, необходимо синхронизировать электричку с другими видами транспорта.

Добавим, что рост пассажиропотока городских электропоездов в Ростове за шесть месяцев этого года по сравнению с прошлогодним периодом составил 24%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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