Дубинка и пистолет: массовую драку водителей на трассе М-4 "Дон" сняли на видео

СЕГОДНЯ 12:02 2019-07-23T12:11:10+03:00

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Ростовчане в социальной сети обсуждают видео драки между водителями на трассе М-4. Судя по ролику, в потасовке участвовали не менее пяти человек, кроме кулаков в ход пошла дубинка, а один из мужчин даже достал из кабины своего авто предмет, похожий на пистолет. После этого стычка закончилась, и все расслелись по машинам.

- На М-4 обочечники довели нормальных водителей и получили люлей, - прокомментировал автор видео.

На М4 обочечники довели нормальных водителей и получили люлей 22.7.2019. Ростов-на-Дону Главный

В ответ ростовчане стали активно высказывать негатив в отношении автомобилистов, которые объезжают пробки по обочинам. Но некоторые отметили, что применять физическую силу в данном случае - не выход.

- Статья 330 УК РФ "Самоуправство", - напомнила комментаторам участница обсуждения Надежда. - Не пускайте обочечников в полосу, если не любите, сливайте фото и записи в ГИБДД, пусть их штрафуют - это не стукачество, а активная гражданская позиция. Но самоуправство с избиением - это неправильно, и таких "молодцов" выставляет большими животными, чем обочечников, и наказывать их будут строже.

По информации "КП", донская полиция пока не проводит никаких проверок по поводу этого видео, так как автор ролика не указал, где конкретно произошла драка. Возможно, это было не в Ростовской области, а в другом регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU