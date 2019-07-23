Отключение света в Ростове-на-Дону 24 июля 2019: список адресов

СЕГОДНЯ 12:24 2019-07-23T12:28:01+03:00

Где отключат свет в Ростове-на-Дону 24 июля 2019 из-за плановых ремонтных работ

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Ростовские городские электросети опубликовали график плановых отключений света на 24 июля 2019 года (среда).

С 9 до 17 часов не будет света по адресам:

24-я Линия, 2/5; 24-я Линия, 7;

улица Пушкинская, 181; улица Адыгейская, 12; улица Максима Горького, 186; проспект Кировский, 86/178;

проспект Буденновский, 72, 72А, 74; улица Черепахина, 228;

улица Подъездная, 1-35, 22-28; переулок Орджоникидзе, 51-69, 34-54; переулок Ашхабадский, 37-55, 22-40; улица Немировича-Данченко, 61-75, 64-74; улица Калитвинская, 11-17; улица Шеболдаева, 28-32; переулок Педагогический, 30-48; 33-47; переулок Каляевский, 36-54, 29-47; переулок Боевой, 46-64, 37-55.

С 9 до 12 часов:

улица Войкова, 114-184, 136, 151-245, 197, 199; Железодорожный Верхний проезд, 22-26, 49-53, 73-93; Железнодорожный Нижний проезд, 91-101; переулок Жемчужный, 39-49, 44-48; переулок Зарядный, 80-90, 95-99; улица Набережная, 91-105, 281-293; Невысокий спуск, 16-22, 23; улица Портовая, 317-381; переулок 1-й Поселковый, 1-5, 2-10, 63; переулок 2-й Поселковый, 4-32, 1-5; переулок Рабфаковский, 1-3, 2-6, 20-26; переулок Туристкий, 5-11, 6-12; улица Циолковского, 131, 131А, 131Б, 133; переулок Яркий, 5-35, 24-36; Авральский тупик, 13-15, 6.

А также с 21 часа 24 июля до 7 утра 25 числа:

13-я Линия, 1-15, 2-16; 15-я Линия, 1-11, 2-12; улица Советская, 12-20.

ИСТОЧНИК KP.RU