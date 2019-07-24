В Ростове-на-Дону в СИЗО-5 передали шоколадные конфеты с запрещенными предметами внутри

СЕГОДНЯ 10:51 2019-07-24T10:53:26+03:00

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Оперативники службы исполнения наказания задержали продуктовую передачу одному из обвиняемых, который находится в следственном изоляторе № 5 Ростова-на-Дону. Подозрения вызвали шоколадные конфеты, которые несколько отличались от других.

- В них были обнаружены, спрятанные ухищренным способом, две сим карты, - рассказали в ГУФСИН по Ростовской области.

Конфеты и запрещенные предметы (заключенным и обвиняемым нельзя пользоваться сотовыми телефонами) изъяты, отправителю передачи грозит административный штраф. Сумму назначит мировой судья, которому отправят материалы для принятия решения. К слову, два года назад жительницы Зверево поставила своеобразный рекорд, она спрятала в двух батонах хлеба сразу 18 телефонов! Но оперативники быстро вычислили "начинку" слишком тяжелых булок.

ИСТОЧНИК KP.RU