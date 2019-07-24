2019-07-24T11:38:58+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону трое разбойников отобрали у менеджера сумку с миллионом рублей

Нападавшие угрожали мужчине пистолетом
Илья БОГОМОЛОВ
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У нападавших был предмет, похожий на пистолет.У нападавших был предмет, похожий на пистолет.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Днем, 23 июля, в Ростове возле жилого дома на улице Добровольского произошло разбойное нападение. Трое неизвестных, угрожая пистолетом, забрали у 36-летнего мужчины сумку с крупной суммой денег. Потерпевший работает менеджером в частной фирме, и у него с собой был миллион рублей. Преступники каким-то образом узнали об этом и спланировали нападение. Задержать их по горячим следам не удалось.

Как сообщили "КП" в правоохранительных органах, возбуждено уголовное дело по статье "Разбой", проводится расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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