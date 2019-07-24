В Таганроге адвокат украл 900 тысяч рублей со счета ветерана войны, интересы которой защищал
Прокуратура сообщила об утверждении обвинительного заключения по уголовному делу в отношении 72-летнего адвоката. Защитника подозревают в хищении денег в крупном размере путем обмана и злоупотребления доверием своего клиента.
- Следствием установлено, что 72-летний адвокат пожилой женщины, участника Великой Отечественной войны, под видом оказания ей помощи, ухода и присмотра за счет принадлежащих ей денежных средств, снял с банковских вкладов клиента более 900 тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре РО.
Часть денег (45 тысяч рублей) он потратил на нужды ветерана, как они и договаривались, а вот остальные прикарманил. Скоро адвокат предстанет перед судом.
ИСТОЧНИК KP.RU