В Ростовской области задержали мужчину, который угнал автомобиль

СЕГОДНЯ 17:00 2019-07-24T17:00:16+03:00

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В Сальске полицейские задержали мужчину, которого подозревают в угоне. Согласно официальной версии, он похитил машину с чужого двора.

- Подозреваемый влез на территорию частного дома, разбил стекло гаража и угнал автомобиль, - сообщили в ГУ МВД России по Ростовской области. - Как пояснил злоумышленник, он взял ВАЗ-2110 для того, чтобы покататься.

В отношении хулигана уже возбудили уголовное дело, его обвиняют в неправомерном завладении автомобилем без цели хищения. На время расследования ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Если вина мужчины будет доказана в суде, ему грозит до трех лет лишения свободы. Что касается машины, то ее вернули владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU