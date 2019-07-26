В водоемах Ростова-на-Дону утонули десять человек

СЕГОДНЯ 11:53 2019-07-26T11:53:41+03:00

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Накануне выходных спасатели обратились к жителям с просьбой быть осторожнее во время отдыха на природе. С начала года в водоемах утонули десять человек, больше полусотни удалось спасти.

- Причины трагедии банальны: нетрезвое состояние, переоценка своих сил и возможностей, незнание правил поведения в экстремальной ситуации, - рассказали в управлении по делам ГО и ЧС Ростова-на-Дону. - Если взрослые гибнут по своей халатности, то гибель детей, как правило, на совести их родителей. Статистика свидетельствует, что среди утонувших в Ростове-на-Дону – это два несовершеннолетних ребенка.

Спасатели говорят, что одно из сложных мест - Ворошиловский мост, куда тянет всех любителей адреналина, потому там организовано усиленное дежурство. Но сами отдыхающие должны понимать, что многое зависит от их благоразумия.

ИСТОЧНИК KP.RU