В Миллерове к трем годам приговорили застройщика, который похитил бюджетные деньги на возведение домов для сирот

СЕГОДНЯ 12:25 2019-07-26T12:25:25+03:00

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В Миллерове вынесли приговор в отношении застройщика, который взялся за дома, в которых должны были получить квартиры дети-сироты. Несмотря на выделение на строительство достаточной суммы денег, оно не было завершено.

- Как установлено в судебном заседании, являясь застройщиком двух многоквартирных жилых домов для детей-сирот, в период с октября 2014 по март 2016 года не выполнил в полном объеме строительно-монтажные и отделочные работы в указанных объектах, - пояснили в прокуратуре.

Сумма ущерба - свыше 12 млн рублей. Во время процесса подсудимый вину не признал, но суд счел, что она доказана.

Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU