В Ростове-на-Дону возобновили строительство троих проблемных домов

СЕГОДНЯ 11:33 2019-07-27T11:33:27+03:00

Строительство многоквартирного дома на бульваре Комарова, 20В/9А ранее велось ООО «РостЖилСтрой», но работы подрядчиком были остановлены, и объект попал в перечень проблемных. Фото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону

Изменить размер текста: A A

Власти Ростова сообщили о возобновлении строительства трех проблемных многоквартирных домов на бульваре Комарова.

Трехсекционному дому № 20В/9А администрации города нашла нового застройщика - крупную компанию, которая уже возвела в донской столице ряд дорогих жилых комплексов. В настоящее время завершается инструментальное обследование здания, работы по устройству котлована и свайного основания фундаментов. Проблемный дом собираются сдать в третьем квартале 2021 года.

Еще один объект расположен на бульваре Комарова, 16/5. Он практически готов, там завершено устройство внутренних инженерных систем, ведется подготовка к пуско-наладочным работам. Высотку собираются сдать уже в текущем году.

– Все проблемные объекты находятся на контроле администрации города, и по каждому ведется поиск возможностей завершения строительства, – заверил заместитель ростовского градоначальника по строительству Андрей Дикун. – К этой работе мы привлекаем надежных и социально ответственных инвесторов, имеющих добрую репутацию.

ИСТОЧНИК KP.RU