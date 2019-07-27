В Ростове-на-Дону возобновили строительство троих проблемных домов
Власти Ростова сообщили о возобновлении строительства трех проблемных многоквартирных домов на бульваре Комарова.
Трехсекционному дому № 20В/9А администрации города нашла нового застройщика - крупную компанию, которая уже возвела в донской столице ряд дорогих жилых комплексов. В настоящее время завершается инструментальное обследование здания, работы по устройству котлована и свайного основания фундаментов. Проблемный дом собираются сдать в третьем квартале 2021 года.
Еще один объект расположен на бульваре Комарова, 16/5. Он практически готов, там завершено устройство внутренних инженерных систем, ведется подготовка к пуско-наладочным работам. Высотку собираются сдать уже в текущем году.
– Все проблемные объекты находятся на контроле администрации города, и по каждому ведется поиск возможностей завершения строительства, – заверил заместитель ростовского градоначальника по строительству Андрей Дикун. – К этой работе мы привлекаем надежных и социально ответственных инвесторов, имеющих добрую репутацию.
ИСТОЧНИК KP.RU