2019-07-27T11:33:27+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону возобновили строительство троих проблемных домов

Ранее возведение высоток на бульваре Комарова застопорилось
Илья БОГОМОЛОВ
Поделиться:
Строительство многоквартирного дома на бульваре Комарова, 20В/9А ранее велось ООО «РостЖилСтрой», но работы подрядчиком были остановлены, и объект попал в перечень проблемных.Строительство многоквартирного дома на бульваре Комарова, 20В/9А ранее велось ООО «РостЖилСтрой», но работы подрядчиком были остановлены, и объект попал в перечень проблемных.Фото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону
Изменить размер текста:

Власти Ростова сообщили о возобновлении строительства трех проблемных многоквартирных домов на бульваре Комарова.

Трехсекционному дому № 20В/9А администрации города нашла нового застройщика - крупную компанию, которая уже возвела в донской столице ряд дорогих жилых комплексов. В настоящее время завершается инструментальное обследование здания, работы по устройству котлована и свайного основания фундаментов. Проблемный дом собираются сдать в третьем квартале 2021 года.

Еще один объект расположен на бульваре Комарова, 16/5. Он практически готов, там завершено устройство внутренних инженерных систем, ведется подготовка к пуско-наладочным работам. Высотку собираются сдать уже в текущем году.

– Все проблемные объекты находятся на контроле администрации города, и по каждому ведется поиск возможностей завершения строительства, – заверил заместитель ростовского градоначальника по строительству Андрей Дикун. – К этой работе мы привлекаем надежных и социально ответственных инвесторов, имеющих добрую репутацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24