В Донецке Ростовской области построят новый Дом культуры взамен сгоревшему

СЕГОДНЯ 14:38 2019-07-27T15:27:28+03:00

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В городе Донецке Ростовской области построят новое здание Дома культуры, так как старое не подлежит восстановлению. Об этом сказал губернатор донского региона, посетив аварийный ДК "Шахтер".

Напомним, четыре года назад здесь произошел крупный пожар. Никто не погиб, но пламя бушевало на площади в 500 квадратных метров. На ликвидацию ЧП были брошены внушительные силы спасателей. Выгорели крыша, зрительный зал и помещение загса, где изначально и произошло короткое замыкание электропроводки.

До этого происшествия в ДК "Шахтер" прошел капремонт, так как оно уже тогда было в предаварийном состоянии - одна из его стен начала разрушаться. Само здание было построено в 1950 году.

По планам, уже в следующем, 2020 году, в муниципалитете могут начать строительство нового центрального городского Дома культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU