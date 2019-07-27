2019-07-27T15:44:45+03:00
Авто

В центре Ростова-на-Дону новый асфальт провалился через несколько часов

Фото "дырявой" дороги обсуждают в социальной сети
Илья БОГОМОЛОВ
Поделиться:
Фото из группы ВК "Ростов Главный".Фото из группы ВК "Ростов Главный".
Изменить размер текста:

Ростовчане в социальной сети обсуждают фотографии асфальтовой латки на пересечении улицы Пушкинской и переулка Семашко. По словам очевидцев, сегодня утром, 27 июля, на месте старой ямы дорожные рабочие положили "квадратный метр" нового асфальта, и прямо на нем тут же стал образовываться новый провал. Комментаторы сразу отметили, что работа "сделана, лишь бы сделать", а не по технологии.

- Перед укладкой асфальта, надо подготовить поверхность. То есть, если там просто земля, то должны быть уложены гравий, отсев, а потом песок. Потом утрамбовано, а уже после кладется асфальт, - написал ростовчанин Виталий.

- Видимо дорожникам невдомек, что подушка из песка и щебня должна осесть, прежде чем кладется, асфальт, - добавил ростовчанин Тигран.

Позже в том же обсуждении, появились снимки с улицы Социалистической - там сложилась похожая ситуация, только ямы больше. Горожане оставили множество критических комментариев в адрес качества ремонта дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24