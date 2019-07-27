В центре Ростова-на-Дону новый асфальт провалился через несколько часов

СЕГОДНЯ 15:44 2019-07-27T15:44:45+03:00

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Ростовчане в социальной сети обсуждают фотографии асфальтовой латки на пересечении улицы Пушкинской и переулка Семашко. По словам очевидцев, сегодня утром, 27 июля, на месте старой ямы дорожные рабочие положили "квадратный метр" нового асфальта, и прямо на нем тут же стал образовываться новый провал. Комментаторы сразу отметили, что работа "сделана, лишь бы сделать", а не по технологии.

- Перед укладкой асфальта, надо подготовить поверхность. То есть, если там просто земля, то должны быть уложены гравий, отсев, а потом песок. Потом утрамбовано, а уже после кладется асфальт, - написал ростовчанин Виталий.

- Видимо дорожникам невдомек, что подушка из песка и щебня должна осесть, прежде чем кладется, асфальт, - добавил ростовчанин Тигран.

Позже в том же обсуждении, появились снимки с улицы Социалистической - там сложилась похожая ситуация, только ямы больше. Горожане оставили множество критических комментариев в адрес качества ремонта дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU