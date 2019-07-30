2019-07-30T11:05:32+03:00
Происшествия

В Ростовской области после аварии с двумя погибшими возбудили уголовное дело

Автоинспекторы разбираются в обстоятельствах трагедии
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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По факту аварии начата проверкаПо факту аварии начата проверка
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Возбуждено уголовное дело по факту аварии со смертельным исходом, которая случилась накануне, 29 июля, на федеральной трассе «Дон».

- По предварительным данным в результате столкновения «МАН» и микроавтобуса «Мерседес - бенц» (водитель занимался частными перевозками), погибли два человека, восемь пострадавших доставлены в больницу Зверево, - рассказали в прокуратуре Ростовской области, которая признала законным возбуждение уголовного дела.

В случившемся усмотрели нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц. Напомним, авария случилась на трассе М4 «Дон» в Красносулинском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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