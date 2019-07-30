2019-07-30T18:32:23+03:00
Общество

Соцсети: жители Ростова-на-Дону возмутились выброшенным хлебом

Ростовчане предлагают отдать его в приют для животных
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В социальных сетях разгорелись жаркие дебаты жителей Ростова-на-Дону, а поводом стал снимок мусорных контейнеров, рядом с которыми валялись несколько десятков булок хлеба и батоны.

- Вот такую страшную картину я увидел сегодня утром, - написал автор фото. - Одумайтесь люди! Рядом в 100 метрах находится питомник для бездомных животных.

Комментарии не заставили себя ждать. Ростовчане предположили, что это просроченная продукция, от которой избавились сотрудники магазина несколько неординарным способом.

В соцсетях появился снимок выброшенного хлеба. Фото: ВК "Это Ростов-на-Дону! — Новости"

В соцсетях появился снимок выброшенного хлеба. Фото: ВК "Это Ростов-на-Дону! — Новости"

- В войну хлеба не было, а тут выкидывают, нелюди просто, - возмутились в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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