Соцсети: жители Ростова-на-Дону возмутились выброшенным хлебом

СЕГОДНЯ 18:24 2019-07-30T18:32:23+03:00

Ростовчане предлагают отдать его в приют для животных

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В социальных сетях разгорелись жаркие дебаты жителей Ростова-на-Дону, а поводом стал снимок мусорных контейнеров, рядом с которыми валялись несколько десятков булок хлеба и батоны.

- Вот такую страшную картину я увидел сегодня утром, - написал автор фото. - Одумайтесь люди! Рядом в 100 метрах находится питомник для бездомных животных.

Комментарии не заставили себя ждать. Ростовчане предположили, что это просроченная продукция, от которой избавились сотрудники магазина несколько неординарным способом.

В соцсетях появился снимок выброшенного хлеба. Фото: ВК "Это Ростов-на-Дону! — Новости"

- В войну хлеба не было, а тут выкидывают, нелюди просто, - возмутились в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU