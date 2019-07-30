Соцсети: жители Ростова-на-Дону возмутились выброшенным хлебом
В социальных сетях разгорелись жаркие дебаты жителей Ростова-на-Дону, а поводом стал снимок мусорных контейнеров, рядом с которыми валялись несколько десятков булок хлеба и батоны.
- Вот такую страшную картину я увидел сегодня утром, - написал автор фото. - Одумайтесь люди! Рядом в 100 метрах находится питомник для бездомных животных.
Комментарии не заставили себя ждать. Ростовчане предположили, что это просроченная продукция, от которой избавились сотрудники магазина несколько неординарным способом.
В соцсетях появился снимок выброшенного хлеба. Фото: ВК "Это Ростов-на-Дону! — Новости"
- В войну хлеба не было, а тут выкидывают, нелюди просто, - возмутились в социальных сетях.
ИСТОЧНИК KP.RU