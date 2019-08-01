Житель Таганрога изнасиловал 13-летнюю школьницу, познакомившись с ней в соцсети

СЕГОДНЯ 08:43 2019-08-01T08:44:58+03:00

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В Таганроге задержали 24-летнего местного жителя, которого считают причастным к нападению на школьницу. Согласно официальной версии, подозреваемый, познакомившись с девочкой в социальной сети, пригласил ее на встречу.

- Достоверно зная о возрасте девочки, он, путем угроз, заставил ее пройти к нему в жилище, где совершил в отношении нее изнасилование и иные действия сексуального характера, - пояснили в региональном следкоме.

После задержания злоумышленника выяснилось, что он уже сидел в колонии, куда попал за похожее преступление, а освободился полгода назад - в январе.

Учитывая тяжесть преступления, его взяли под стражу. Если вина жителя Таганрога будет доказана в суде, ему грозит от восьми до 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU