Ипподром Ростова-на-Дону хотят перенести на левый берег

СЕГОДНЯ 12:11 2019-08-01T12:12:44+03:00

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Ростовский ипподром хотят перенести из центра города на левый берег Дона, где развивается большой спортивный сектор. Об этом сообщил министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян во время пресс-конференции в студии «Дон-медиа».

- Такое возможно в далекой перспективе, после того, как на левом берегу будет построена конно-спортивная школа, - пояснил министр.

Напомним, разговоры о переносе ипподрома (он был открыт в 1902 году) ведутся последние десять лет, но пока собственник не заявил о принятии окончательного решения. Предполагается, что сначала в районе Южного подъезда построят конно-спортивный комплекс, а уже потом возможен большой переезд. На данный момент, как сообщил министр спорта, идет подготовка земельного участка.

ИСТОЧНИК KP.RU