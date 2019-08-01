Ипподром Ростова-на-Дону хотят перенести на левый берег
Ростовский ипподром хотят перенести из центра города на левый берег Дона, где развивается большой спортивный сектор. Об этом сообщил министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян во время пресс-конференции в студии «Дон-медиа».
- Такое возможно в далекой перспективе, после того, как на левом берегу будет построена конно-спортивная школа, - пояснил министр.
Напомним, разговоры о переносе ипподрома (он был открыт в 1902 году) ведутся последние десять лет, но пока собственник не заявил о принятии окончательного решения. Предполагается, что сначала в районе Южного подъезда построят конно-спортивный комплекс, а уже потом возможен большой переезд. На данный момент, как сообщил министр спорта, идет подготовка земельного участка.
ИСТОЧНИК KP.RU