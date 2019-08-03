2019-08-03T10:08:00+03:00
Происшествия

Ядовитого паука каракута нашли в своем доме ростовчане

Опасное насекомое уничтожили
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Насекомое нашли в доме на Пескова. Фото: Другой источник: "Это Ростов-на-Дону!"/Vk.comНасекомое нашли в доме на Пескова. Фото: Другой источник: "Это Ростов-на-Дону!"/Vk.com
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Накануне, 2 августа, ростовчанин нашел в своем доме, расположенном на улице Пескова, ядовитого паука каракута. Насекомое пробралось на обеденный стол. Хозяин снял каракута на видео и выложил в сеть. После этого мужчина уничтожил насекомое.

Подписчики паблика, в котором был опубликован ролик, отметили, что яд каракута сильнее яда гремучей змеи в 15 раз и является одним из самых опасных ядов на планете.

Симптомы после укуса каракурта проявляются максимум через полчаса. По всему телу прокатывается жгучая и сильная боль, начинается головокружение, повышенное сердцебиение, отдышка, рвота, тремор, потливость – все это признаки того, что вас укусил паук.

В любом случае необходима срочная медицинская помощь. Как среди животных, так и среди людей есть случаи смерти из-за укусов этого паука.

ИСТОЧНИК KP.RU

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