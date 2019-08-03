Жителей Ростова-на-Дону возмутила старушка, которая просит милостыню, а потом тратит ее в ресторане

СЕГОДНЯ 18:12 2019-08-03T18:12:52+03:00

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Сегодня, 3 августа, в сети появилась информация о том, что старушка, которая регулярно стоит с протянутой рукой на Буденновском, после сбора милостыни идет в «Макдональдс» и покупает там фаст- фуд. При этом за обедом пенсионерка уверенно пользуется смартфоном.

- Вот эта бабушка на деньги, которые ей дают прохожие, сидит в «Маке», пьет колу с фри вместо того, чтобы купить продукты первой необходимости. Еще и смартфон в руке,- написал автор поста.

В конце мужчина задается вопросом: «Стоит ли таким помогать?».

Пользователи в комментариях согласились с тем, что милостыню надо тратить иначе. А также предположили, что в Ростове сбор милостыни – целый бизнес с неплохими дивидендами.

ИСТОЧНИК KP.RU