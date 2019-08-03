2019-08-03T18:48:09+03:00
Происшествия

В центре Ростова-на-Дону произошла перестрелка

Полиция выясняет все детали случившегося
Ольга ГОПАЛО
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Полиция разыскивает стрелявшихПолиция разыскивает стрелявшихФото: Иван ТИМОФЕЕВ
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Сегодня, 3 августа, около пяти часов вечера в донской столице произошла стрельба. Как рассказали очевидцы, ЧП случилось на перекрестке Пушкинской и Ворошиловского недалеко от «Макдональдса».

По предварительным данным, в компании приятелей случилась ссора. и двое из них достали пистолеты и выстрелили.

- Один был в белой майке и синих джинсах, другой - в чем-то темном. Пистолеты были направлены на людей в толпе и на асфальт. Полиция прибыла на место в течение 10 минут, но парни в это время уже скрылись, - рассказал свидетель инцидента.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области подтвердили факт случившегося. В ведомстве отметили, что никто не пострадал.

Ранее «Комсомольская правда-Ростов» сообщала, что на Западном произошла стрельба. На улице Жмайлова пятеро человек открыли огонь по машине, в которой находились мужчина и две женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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