В центре Ростова-на-Дону произошла перестрелка
Сегодня, 3 августа, около пяти часов вечера в донской столице произошла стрельба. Как рассказали очевидцы, ЧП случилось на перекрестке Пушкинской и Ворошиловского недалеко от «Макдональдса».
По предварительным данным, в компании приятелей случилась ссора. и двое из них достали пистолеты и выстрелили.
- Один был в белой майке и синих джинсах, другой - в чем-то темном. Пистолеты были направлены на людей в толпе и на асфальт. Полиция прибыла на место в течение 10 минут, но парни в это время уже скрылись, - рассказал свидетель инцидента.
В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области подтвердили факт случившегося. В ведомстве отметили, что никто не пострадал.
Ранее «Комсомольская правда-Ростов» сообщала, что на Западном произошла стрельба. На улице Жмайлова пятеро человек открыли огонь по машине, в которой находились мужчина и две женщины.
ИСТОЧНИК KP.RU