2019-08-04T09:40:06+03:00
Спорт

«Работы непочатый край»: после игры с «Уралом» Валерий Карпин признал проблемы в обороне «Ростова»

Наставник команды с берегов Дона прокомментировал ничью в матче 4-го тура в Екатеринбурге
Александр СТЕПАНОВ
Поделиться:
Валерий Карпин не удовлетворен результатом матча в Екатеринбурге.Валерий Карпин не удовлетворен результатом матча в Екатеринбурге.Фото: ФК "Урал"
Изменить размер текста:

Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин признал наличие серьезных проблем у своей команды в оборонительной линии.

Собственно, об этом он сказал еще перед игрой в эфире «Матч Премьер», заметив, что его «напрягает, когда создают много моментов у ворот «Ростова», много пропускаем». А после встречи с "Уралом", которая состоялась в рамках 4-го тура чемпионата России в Екатеринбурге 3 августа (завершилась ничьей 2:2), он подтвердил:

- Работы в обороне непочатый край: многие голы забиваются из центральной зоны, это один из вариантов атаки, это тренировалось, наигрывалось, - отметил Карпин. - Не удовлетворен результатом, поскольку мы атаковали, а соперник реализовывал свои моменты. Вот после второго пропущенного мяча «Урал» стал создавать больше остроты, чем ранее. Но и мы тоже могли забить еще. Если брать в целом 90 минут, то счет закономерен.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Гоняют и мешают спать»: в Ростове-на-Дону люди просят установить камеры на пр. Ленина для борьбы с автохулиганами
В Ростове-на-Дону рецидивист украл деньги с банковской карты друга
В центре Ростова-на-Дону произошла перестрелка
Жителей Ростова-на-Дону возмутила старушка, которая просит милостыню, а потом тратит ее в ресторане
В Ростове-на-Дону работник после увольнения ограбил предприятие
Боевая ничья: ФК «Ростов» показал хороший футбол в Екатеринбурге
В Ростове на набережной столкнулись два судна
Житель Ростовской области задавил машиной своего сына
Набросился прямо на улице: жительница Таганрога стала жертвой грабителя
Ядовитого паука каракута нашли в своем доме ростовчане
Бежал за смертью: в Ростове-на-Дону пешеход погиб под колесами иномарки
На Дону осудили мужчину, убившего друга
В Ростовской области водитель маршрутки получил пять лет за изнасилование 23-летней пассажирки
Ливни, грозы и даже град: на выходные в Ростовской области объявлено штормовое предупреждение
Уровень безработицы в Ростовской области приблизился к 5 процентам
«Ростелеком» запустил «Игровой Маркет»
Велопробег 4 августа 2019 в Ростове-на-Дону: какие дороги частично перекроют
«Ударил ножом и поджог дом»: Ростовчанина задержали за убийство 84-летней пенсионерки
В Ростове-на-Дону мужчине светит срок за «заминирование» Главного железнодорожного вокзала
Отключения света Ростов-на-Дону 5 августа 2019: где и когда
ВТБ помогает ремонтировать дороги
Сдал «Спасатель»: В Волгодонске наркосбытчиков приговорили к 17 годам колонии строгого режима
Погода на выходные в Ростове-на-Дону 3-4 августа 2019: ливень, сильный ветер и до плюс 25 градусов
В Ростовской области кавалер стащил банковскую карту своей новой знакомой
В Ростовской области мужчина угнал у собутыльника «Рено Логан»
В Ростове-на-Дону будут судить мужчину, который дважды выстрелил в голову своему знакомому