«Работы непочатый край»: после игры с «Уралом» Валерий Карпин признал проблемы в обороне «Ростова»

СЕГОДНЯ 09:40 2019-08-04T09:40:06+03:00

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Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин признал наличие серьезных проблем у своей команды в оборонительной линии.

Собственно, об этом он сказал еще перед игрой в эфире «Матч Премьер», заметив, что его «напрягает, когда создают много моментов у ворот «Ростова», много пропускаем». А после встречи с "Уралом", которая состоялась в рамках 4-го тура чемпионата России в Екатеринбурге 3 августа (завершилась ничьей 2:2), он подтвердил:

- Работы в обороне непочатый край: многие голы забиваются из центральной зоны, это один из вариантов атаки, это тренировалось, наигрывалось, - отметил Карпин. - Не удовлетворен результатом, поскольку мы атаковали, а соперник реализовывал свои моменты. Вот после второго пропущенного мяча «Урал» стал создавать больше остроты, чем ранее. Но и мы тоже могли забить еще. Если брать в целом 90 минут, то счет закономерен.

ИСТОЧНИК KP.RU