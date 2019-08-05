Тина Канделаки раскритиковала ОМОН за избиение болельщиков на «Ростов-Арене»

СЕГОДНЯ 11:59 2019-08-05T11:59:54+03:00

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Известная телеведущая и генеральный продюсер «Матч ТВ»Тина Канделаки поделилась своим мнением по поводу стычки ОМОНа с футбольными фанатами после игры «Ростова» со «Спартаком».

Знаменитость считает, что своими действиями силовики подрывают гостеприимство, комфорт и безопасность на российских стадионах.

- Я искренне не понимаю, что за урок преподаёт болельщикам резиновая дубинка. Не сомневаюсь — работать в гуще конфликтов на стадионах и площадях сложно психологически. Так зачем же создавать очаги насилия собственными руками?, — написала она в своём Telegram.

По её мнению, Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС допустил попустительство в произошедшем инциденте.

- Я считаю, что все службы, обеспечивающие безопасность, должны вернуть себе хладнокровие, в том числе за счёт отстранения самых горячих голов. Иначе та самая атмосфера на стадионах, которой так восхищался весь мир, окончательно канет в Лету,— поделилась своим мнением Тина Канделаки.

Напомним, после матча второго тура РПЛ между «Ростовом» и «Спартаком» часть болельщиков после игры не выпускали из подтрибунного помещения. Завязался конфликт между стюардами и фанатам. В потасовку вмешались бойцы ОМОНа. В итоге силовики задержали восемь болельщиков, один человек пострадал.

По итогам инцидента КДК вынес решение о наказании «Ростова» и «Спартака». Жёлто-синие оштрафованы на 650 тысяч рублей, а стадион дисквалифицирован на две игры условно. «Спартак» вынужден будет заплатить 150 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU