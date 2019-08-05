Власти Ростова-на-Дону потратят 49 миллионов рублей на рекультивацию свалки в Левенцовке

СЕГОДНЯ 15:02 2019-08-05T15:06:52+03:00

Подрядчику предстоит провести работы на участке в 33 гектара Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В администрации Ростова-на-Дону взялись за восстановление земли на месте мусорного полигона в Левенцовке.

Управление благоустройства и лесного хозяйства Ростова на сайте госзакупок ищут подрядчика, который займется рекультивацией свалки за 49 миллионов рублей.

Подрядчику предстоит провести работы на участке в 33 гектара, где захоронено 4,1 тонны бытовых отходов. Полигон эксплуатировался в течение 10 лет — с 1997 по 2017 год.

- Победитель должен выполнить работы в четыре этапа — сделать инженерные изыскания, составить смету проекта с экономическими обоснованиями, оценить его воздействие на окружающую среду, а также разработать проектную документацию, - отмечается в госзаукпке.

Исполнителю также предстоит провести химический анализ почвы и оценить радиоактивный фон.

Итоги торгов станут известны в начале сентября. Подрядчику предстоит завершить все работы до конца 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU