Дымовая шашка и крики: на ЛГБТ-активистку напали в ростовском кафе перед лекцией о феминизме

СЕГОДНЯ 16:27 2019-08-05T16:27:42+03:00

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Ростовчанка Анна Дворниченко накануне подверглась нападению в кафе в центре города. Девушка, являясь активисткой ЛГБТ-сообщества, собиралась прочитать лекцию на тему о феминизме и нетрадиционных отношениях.

Послушать горожанку пришли несколько десятков человек. Начало выступления задержалось на полчаса. Около 16:30 в кафе ворвался неизвестный и начал кричать.

- Мужчина с прикрытым лицом бросил в помещение дымовую шашку, он также распылил перцовый баллончик, - сообщил источник в правоохранительных органах региона «Комсомольской правде - Ростов».

Дебошир громко кричал, он запер двери, а затем спешно покинул место произошедшего. Участники мероприятия остались задыхаться от дыма и газа. Посетителям и работникам заведения пришлось покидать помещение через окно.

Пострадавшая намерена продолжить проведение лекций о феминизме и нетрадиционных отношениях в общественных заведениях Ростова-на-Дону.

ИСТОЧНИК KP.RU