2019-08-06T09:54:57+03:00
Общество

Дерево и бетонный столб рухнули на припаркованную машину в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону

У машины помят корпус.
Иван ТИМОФЕЕВ
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Непогода привела к падению дерева и бетонного столба на припаркованный автомобиль. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"Непогода привела к падению дерева и бетонного столба на припаркованный автомобиль. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"
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Ростовчане в социальной сети обсуждают разгул стихии в донской столице минувшей ночью, который привел к падению дерева и бетонного столба на припаркованный автомобиль «Рено Логан» в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону.

- 4:30 утра на Беляева, 7. Вскоре приехали специалисты из Благоустройства и к 8:30 дерево и столб убрали, - сообщил автор снимков.

Автомобилю потребуется ремонт. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"

Автомобилю потребуется ремонт. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"

В комментариях к публикации горожане обсуждают состояние автомобиля. Люди считают, что подобные случаи в Ростове происходят все чаще и сочувствуют владельцу машины, поврежденной в результате непогоды. Некоторые пользователи в комментариях пишут о возмещении причиненного ущерба страховыми компаниями, а другие отмечают, что иномарка была припаркована в неположенном месте. Это повлияет на процесс получения компенсации, которая будет направлена на ремонт автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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