«Примите меры»: Автомобилисты недовольны велосипедисткой в ультракоротких шортах на дорогах Ростова-на-Дону
Ростовские автомобилисты в социальных сетях просят принять меры к велосипедистке, разъезжающей по улицам города в ультракоротких шортах. По их мнению, поведение горожанки может стать причиной пробок и ДТП на дорогах Ростова-на-Дону.
- О себе не думает, о детях в проезжающих машинах хоть бы подумала, - пишут горожане в социальной сети.
Через социальные сети ростовчане пытаются достучаться до велосипедистки. Одни пользователи, преимущественно женщины, пишут ей о том, что на дорогах подобное поведение недопустимо, предлагают альтернативные варианты спортивной одежды и даже цитируют библию. А другие искренне восхищаются стройной фигурой девушки, пытаясь с ней познакомиться.
Прославившаяся в Ростове-на-Дону велосипедистка пока никак не отвечает на комментарии пользователей, продолжая будоражить общественность своим вызывающим поведением.
ИСТОЧНИК KP.RU