«Примите меры»: Автомобилисты недовольны велосипедисткой в ультракоротких шортах на дорогах Ростова-на-Дону

СЕГОДНЯ 10:40 2019-08-06T10:40:49+03:00

Прославившаяся велосипедистка никак не отвечает на комментарии Фото: vk "Это Ростов-на-Дону! — Новости"

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Ростовские автомобилисты в социальных сетях просят принять меры к велосипедистке, разъезжающей по улицам города в ультракоротких шортах. По их мнению, поведение горожанки может стать причиной пробок и ДТП на дорогах Ростова-на-Дону.

- О себе не думает, о детях в проезжающих машинах хоть бы подумала, - пишут горожане в социальной сети.

Через социальные сети ростовчане пытаются достучаться до велосипедистки. Одни пользователи, преимущественно женщины, пишут ей о том, что на дорогах подобное поведение недопустимо, предлагают альтернативные варианты спортивной одежды и даже цитируют библию. А другие искренне восхищаются стройной фигурой девушки, пытаясь с ней познакомиться.

Прославившаяся в Ростове-на-Дону велосипедистка пока никак не отвечает на комментарии пользователей, продолжая будоражить общественность своим вызывающим поведением.

ИСТОЧНИК KP.RU