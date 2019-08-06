ФК «Чайка» отказывается от части игр на «Ростов-Арене»

6 Авг. 11:14 2019-08-07T09:45:40+03:00

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Руководство футбольного клуба «Чайка» намерено отказаться от части игр на «Ростов-Арене». Команда будет проводить некоторые домашние матчи на стадионе в Песчанокопском. Об этом рассказал исполнительный директор клуба Олег Баян в интервью «Матч ТВ».

Сейчас одна игра на главном стадионе Ростова клубу «Чайка» обходится приблизительно в 5 млн рублей.

- За первую игру с «Чертаново» заплатили даже чуть больше. За вторую - меньше 4,5, поскольку сократили количество стюардов. Непосредственно аренда стадиона - два миллиона с чем-то. Остальное - стюарды, обеспечение безопасности и другие необходимые моменты, - сказал исполнительный директор ФК "Чайка" Олег Баян в интервью "Матч ТВ".

Первая игра на стадионе в Песчанокопском пройдёт уже 25 августа с ФК «Текстильщик». До этой этого времени все матчи команды пройдут на выезде.

ДОСЛОВНО

Пресс-служба ФК "Чайка":

- Финансовое положение «Чайки» является стабильным и уверенным, соответствующим клубу, выступающему во втором по силе футбольном дивизионе страны, - отмечают в клубе. - Наша родина – Песчанокопское, поэтому мы не имеем ни малейшего права оставлять жителей села без возможности увидеть своими глазами команды ФНЛ. Ввиду данного факта, а также с учётом заранее известного пересечения с календарём домашних матчей ФК «Ростов», в рамках диалога с Российским Футбольным Союзом и Футбольной Национальной Лигой рассматривается возможность проведения четырёх матчей текущего первенства на стадионе «Центральный, им. И.П. Чайка» — с «Текстильщиком», «Краснодаром-2», «Факелом» и «Армавиром».

Остальные домашние встречи «Чайки» запланированы на «Ростов-Арене».

На стадионе в Песчанокопском специалистам предстоит выполнить определенный объем работ, многие из которых уже завершены, и будут предъявлены представителям Российского Футбольного Союза в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU