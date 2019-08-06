Шестиполосный мост в Ростове-на-Дону построят на Малиновского в 2021 году

СЕГОДНЯ 12:15 2019-08-06T12:15:10+03:00

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Власти планируют завершить строительство шестипольного путепровода на улице Малиновского в 2021 году. Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал об этом в прямом эфире передачи «Главные о главном».

- Вопрос на повестке дня, но это непростой проект, но приоритетный в транспортном дорожном строительстве, - отметил глава донского региона. - В 2019 году мы завершим торги и начнём подготовительные работы. Основная часть работ будет проводиться в 2020 году, а завершатся они в 2021 году, - сказал он.

Путепровод на Малиновского будет возводиться по принципу нового Ворошиловского моста: он тоже будет шестиполосным, двухсекционным.

Стоимость нового 1,5 километрового моста оценивается в 2,6 млрд рублей. Часть средств на строительство путепровода будут выделены из федерального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU