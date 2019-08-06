Шестиполосный мост в Ростове-на-Дону построят на Малиновского в 2021 году
Власти планируют завершить строительство шестипольного путепровода на улице Малиновского в 2021 году. Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал об этом в прямом эфире передачи «Главные о главном».
- Вопрос на повестке дня, но это непростой проект, но приоритетный в транспортном дорожном строительстве, - отметил глава донского региона. - В 2019 году мы завершим торги и начнём подготовительные работы. Основная часть работ будет проводиться в 2020 году, а завершатся они в 2021 году, - сказал он.
Путепровод на Малиновского будет возводиться по принципу нового Ворошиловского моста: он тоже будет шестиполосным, двухсекционным.
Стоимость нового 1,5 километрового моста оценивается в 2,6 млрд рублей. Часть средств на строительство путепровода будут выделены из федерального бюджета.
ИСТОЧНИК KP.RU