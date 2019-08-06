Ростовскую модель Викторию Лопыреву посчитали слишком красивой для мужа

СЕГОДНЯ 13:24 2019-08-06T17:06:01+03:00

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В социальных сетях разгораются нешуточные страсти. Подписчики ростовской модели Виктории Лопыревой просят её найти нового мужа.

Знаменитость в своем Instagram разместила фото, на котором она стоит вместе со своим возлюбленным Игорем Булатовым и маленьким сыном. Многие люди написали, что они красивая пара, но другие принялись критиковать выбор модели.

- Не знаю, ну не идет он, не идет, совсем другого мужчину представляю рядом с ней, - написала одна из подписчиц.

- Полностью с вами согласна. Читаю комментарии и думаю, что хоть кто-то напишет, что он ей не пара. Возможно, он неплохой человек, по фотографиям и видео вижу, что он спокойный, уравновешенный, но никак не подходит ей. Она — глаз не отвести, а он - в толпе не заметишь, - высказалась подписчица в комментариях.

Знаменитая блондинка не стала отвечать на нападки. В сентябре в эфире программы «Пусть говорят» она расскажет историю своей любви с бизнесменом Игорем Булатовым.

ИСТОЧНИК KP.RU