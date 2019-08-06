Баста поставит «Вопрос ребром» знаменитостям в новом шоу

СЕГОДНЯ 14:34 2019-08-06T14:34:22+03:00

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Сегодня, 6 августа, на You Tube-канале ТО "Gazgolder"стартовало шоу ростовского репера Басты «Вопрос Ребром»

В этом проекте зрители задают вопросы приглашенному гостю в ресторане Василия Вакуленко. В первом выпуске героем программы стал музыкант Леван Горозия, более известный под псевдонимом L'One, который последние несколько месяцев музыкант пытается забрать песни у Black Star.

- Смысл шоу в том, чтобы гость честно ответил на все вопросы, тогда счёт закрывает Баста, если приглашенный уходит от ответа - платит за всех гостей сам, - сказала пресс-секретарь Басты Наталья Мостакова.

Шоу на You Tube-канале будет выходить еженедельно. Организаторы намерены приглашать известных людей из разных сфер, с которыми есть, о чем поговорить.

ИСТОЧНИК KP.RU