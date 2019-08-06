2019-08-06T18:13:52+03:00
Общество

Отключение света в Ростове-на-Дону 7 августа: где и когда не будет электричества

Рассказываем, где и когда в Ростове-на-Дону 7 августа 2019 будут отключать свет
Иван ТИМОФЕЕВ
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Отключение объяснили техническим работамиОтключение объяснили техническим работамиФото: Андрей ГРЕБНЕВ
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Отключение света в Ростове-на-Дону 7 августа 2019: где и когда не будет электричества.

Десятки жителей города останутся без электричества. Отключение, пояснили энергетики, связано или с техническим работами на линии, которые необходимы для исключения аварийных ситуаций в будущем, сообщает «Ростгорсвет».

Жителям СНТ «Кирпичник» свет отключат завтра, 7 августа, с 09:00 до 18:00 вечера. Электричества не будет в домах на улицах: Пологая, 1, 12, 17, 61, 2-ая Пологая, 7, 15, 23, 25, 31, 47, 51, 53, 55, 63, Полынная, 1, 4, 7, 8, 10,12,14, Репейная, 1, 7, 10, 11, 13, Курская, 10 Б, 18.

В четверг, 8 августа, и на следующий день с 08:00 до 17:00 электричество отключат жителям многоквартирных домов донской столицы, расположенных на улицах Вавилова, 90/96 и Лиловой, 3. Специалисты объяснили отсутствие света заменой деталей на подстанции.

Компания «Ростгорсвет» приносит горожанам извинения за причиненные неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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