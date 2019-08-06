2019-08-06T18:48:04+03:00
Общество

Новым начальником таможни Ростова-на-Дону стал полковник Алексей Гуков

Ранее он работал на Урале
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Алексей Гуков работает в таможенных органах России более 20 лет. Фото: пресс-служба ведомстваАлексей Гуков работает в таможенных органах России более 20 лет. Фото: пресс-служба ведомства
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Во вторник, 6 августа, в ростовской таможне назначили нового начальника — им стал 47-летний Алексей Гуков, сообщили в пресс-службе ведомства.

Известно, что нынешний руководитель находится в звании полковника. Алексей Иванович родился в городе Куйбышеве Новосибирской области в 1972 году. Гуков работает в таможенных органах Российской Федерации более двадцати лет.

- До назначения в Ростовскую таможню Алексей Иванович работал начальником службы организации таможенного контроля Уральского таможенного управления, - добавили в пресс-службе.

Алексей Гуков имеет множество наград за добросовестное исполнение должностных обязанностей. Руководитель поощрялся благодарностью и почетными грамотами ФТС России, награжден медалями «За заслуги перед Отечеством» II степени, «За службу в таможенных органах» I, II и III степени, «25 лет Федеральной таможенной службе» и многими другими.

ИСТОЧНИК KP.RU

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