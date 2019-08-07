2019-08-07T12:56:35+03:00
Происшествия

В Таганроге будут судить членов группы, которые получили страховых выплат за липовые аварии на 5 млн рублей

На скамье подсудимых предстанут семь человек
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
..Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В Таганроге начинается процесс над членами группы, которые получали страховые выплаты за липовые дорожно-транспортные происшествия. Схема была «классической» - они имитировали столкновение, используя не только свои автомобили, но и знакомых, после чего подавали документы на получение страховки. Действовали осторожно, чтобы избежать внимание правоохранительных органов, но через год все-таки попались.

- По версии следствия, в период времени с марта 2016 года по октябрь 2017 года на территории Таганрога Ростовской области обвиняемые неоднократно создавали фиктивные страховые случаи, имитируя дорожно-транспортные происшествия, - пояснили в прокуратуре Ростовской области, добавив, что обращались они в различные страховые компании, где оформляли документы для получения денежных средств.

В общей сложности им удалось получить выплат на сумму свыше 5 млн рублей. Уголовное дело направлено в Таганрогский городской суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В центре Ростова-на-Дону мужчина устроил стрельбу
Элдор Шомуродов признан лучшим игроком ФК «Ростов» в матче с «Уралом»
В Ростове-на-Дону в аптеке хранили 600 капсул «Лирики» в микроволновой печи
Заплатит штраф в миллион рублей: в Шахтах осудили директора рынка за взятку главе администрации
«Лучшие на рынке условия»: 10 млрд рублей на ипотеку с господдержкой выдал ВТБ
Ученые ЮФУ получили доступ к химической базе структурного поиска Reaxys
В Ростове-на-Дону адвокат пытался обмануть мать подзащитного, требуя 700 тысяч рублей «для следователя»
Новым начальником таможни Ростова-на-Дону стал полковник Алексей Гуков
Отключение света в Ростове-на-Дону 7 августа: где и когда не будет электричества
Поклонник требует присвоить звание народного артиста таганрожцу Роме Зверю
Ростовчанина обвинили в мошенничестве за неоплаченный кредит
В Ростове-на-Дону реконструкцию улицы Станиславского завершат в октябре
Баста поставит «Вопрос ребром» знаменитостям в новом шоу
«Ростелеком» отправит победителей соревнования «Кибервызов: Новый уровень» в сочинский «Сириус»
Ростовскую модель Викторию Лопыреву посчитали слишком красивой для мужа
В Ростовской области силовики задержали банду, занимавшуюся изготовлением и сбытом оружия