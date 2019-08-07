В Таганроге будут судить членов группы, которые получили страховых выплат за липовые аварии на 5 млн рублей

СЕГОДНЯ 12:17 2019-08-07T12:56:35+03:00

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В Таганроге начинается процесс над членами группы, которые получали страховые выплаты за липовые дорожно-транспортные происшествия. Схема была «классической» - они имитировали столкновение, используя не только свои автомобили, но и знакомых, после чего подавали документы на получение страховки. Действовали осторожно, чтобы избежать внимание правоохранительных органов, но через год все-таки попались.

- По версии следствия, в период времени с марта 2016 года по октябрь 2017 года на территории Таганрога Ростовской области обвиняемые неоднократно создавали фиктивные страховые случаи, имитируя дорожно-транспортные происшествия, - пояснили в прокуратуре Ростовской области, добавив, что обращались они в различные страховые компании, где оформляли документы для получения денежных средств.

В общей сложности им удалось получить выплат на сумму свыше 5 млн рублей. Уголовное дело направлено в Таганрогский городской суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU