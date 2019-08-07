2019-08-07T15:40:49+03:00
Общество

В центре Ростова-на-Дону мужчина устроил стрельбу

Неизвестный целился в человека, переходившего дорогу
Иван ТИМОФЕЕВ
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Стрелок вел себя неадекватно. Фото: Читатели КП "Ростов"Стрелок вел себя неадекватно. Фото: Читатели КП "Ростов"
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В среду, 7 августа, около 13:45 в на улице Донская, 55 неизвестный стрелял из пистолета в переходящего дорогу мужчину.

- Мужчина с оружием целился в ростовчанина, который переходил дорогу вместе с женщиной. Спустя минуту послышались выстрелы, и потерпевший побежал на стрелка. Завязалась кровавая потасовка, - рассказал корреспонденту «Комсомольская правда Ростов-на-Дону» очевидец.

По словам свидетеля, стрелок вел себя неадекватно, о чем говорил даже его внешний вид.

- Злоумышленник для чего-то снял обувь и стоял на асфальте в носках. Он кричал и целенаправленно стрелял в заранее выбранную жертву, - отметил свидетель инцидента.

Очевидцы вызвали на место произошедшего полицию. За официальным комментарием мы обратились в ГУ МВД по Ростовской области. В ведомстве пообещали дать ответ в ближайшее время.

Напомним, в начале августа на перекрестке Пушкинской и Ворошиловского приятели поссорились, достали пистолеты и стали стрелять.

ИСТОЧНИК KP.RU

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