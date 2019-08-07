В Ростовской области на российско-украинской границе задержали контрабандные запчасти на миллион рублей

СЕГОДНЯ 17:20 2019-08-07T17:29:03+03:00

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В Ростовской области пограничникам удалось перекрыть канал поставки запасных частей. Известно, что инцидент произошел близ российско-украинской границы - в населенном пункте Чертково.

Как рассказали в Пограничном Управлении ФСБ России по региону, внимание людей в форме привлек водитель на автомобиле «Вортекс». И, как оказалось, не случайно. Выяснилось, что подельники перебросили ему с территории Украины несколько коробок, в которых находились запчасти для автомобилей. В ассортименте контрабандистов были топливные насосы и медные трубки. По предварительным данным специалистов, стоимость контрабандно-перемещенного груза составила около одного миллиона рублей.

В итоге в отношении предприимчивого россиянина было возбуждено административное дело по статье «Нарушение режима Государственной границы Российской Федерации». Иномарку и груз уже изъяли. А нарушителю грозит денежный штраф и конфискация имущества.

ИСТОЧНИК KP.RU