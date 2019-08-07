Донскому приставу грозит до двенадцати лет тюрьмы за снятие ареста с имущества должников

СЕГОДНЯ 17:31 2019-08-07T17:31:25+03:00

Подозреваемый пользовался служебным положением в течение года Фото: СУ СК по Ростовской области

Изменить размер текста: A A

Следователи подозревают судебного пристава-исполнителя из Азова во взяточничестве. По версии следствия, госслужащий совместно с 37-летним ростовчанином помогал снимать запрет на продажу арестованной недвижимости и пользования счетами.

В течение года пристав, используя свое служебное положение, неоднократно получал через посредника взятки. Преступная схема раскрылась во время снятия ареста с недвижимости и расчетных счетов одной из крупных коммерческих организаций.

- В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Ростовской области.

В случае, если вина донского пристава будет доказана, ему грозит крупный штраф, либо лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет.

ИСТОЧНИК KP.RU