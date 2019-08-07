2019-08-07T17:31:25+03:00
Общество

Донскому приставу грозит до двенадцати лет тюрьмы за снятие ареста с имущества должников

Подозреваемый работал с сообщником
Иван ТИМОФЕЕВ
Поделиться:
Подозреваемый пользовался служебным положением в течение года Фото: СУ СК по Ростовской областиПодозреваемый пользовался служебным положением в течение года Фото: СУ СК по Ростовской области
Изменить размер текста:

Следователи подозревают судебного пристава-исполнителя из Азова во взяточничестве. По версии следствия, госслужащий совместно с 37-летним ростовчанином помогал снимать запрет на продажу арестованной недвижимости и пользования счетами.

В течение года пристав, используя свое служебное положение, неоднократно получал через посредника взятки. Преступная схема раскрылась во время снятия ареста с недвижимости и расчетных счетов одной из крупных коммерческих организаций.

- В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Ростовской области.

В случае, если вина донского пристава будет доказана, ему грозит крупный штраф, либо лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростове-на-Дону у исправительной колонии задержали двух парней, которые хотели перебросить запрещенные вещества
Расчет платы за свет с 1 августа 2019 в Ростове-на-Дону: что изменилось
У жителя Ростовской области долг забрали зерном
«Серия горячих фото начинается»: Русская русалка Влада Чигирева отдыхает на пляже в Майами
«Вот это мисс!»: Поклонники обсуждают новый модный образ Полины Дибровой
Известная пловчиха Юлия Ефимова в подсолнухах привела фанатов в восторг
В Ростове-на-Дону пассажирский автобус протаранил три иномарки
В Ростове-на-Дону приставы конфисковали в доход государства 67 мешков шуб и меховых жилетов
Ростовские эпидемиологи забраковали 2,5 тонны рыбы и морепродуктов
В Ростовской области на российско-украинской границе задержали контрабандные запчасти на миллион рублей
В Ростовской области жертвами Крымской геморрагической лихорадки стали 48 человек
В центре Ростова-на-Дону мужчина устроил стрельбу
Элдор Шомуродов признан лучшим игроком ФК «Ростов» в матче с «Уралом»
В Таганроге будут судить членов группы, которые получили страховых выплат за липовые аварии на 5 млн рублей
В Ростове-на-Дону в аптеке хранили 600 капсул «Лирики» в микроволновой печи
Заплатит штраф в миллион рублей: в Шахтах осудили директора рынка за взятку главе администрации
«Лучшие на рынке условия»: 10 млрд рублей на ипотеку с господдержкой выдал ВТБ
Ученые ЮФУ получили доступ к химической базе структурного поиска Reaxys
В Ростове-на-Дону адвокат пытался обмануть мать подзащитного, требуя 700 тысяч рублей «для следователя»
Новым начальником таможни Ростова-на-Дону стал полковник Алексей Гуков
Отключение света в Ростове-на-Дону 7 августа: где и когда не будет электричества
Поклонник требует присвоить звание народного артиста таганрожцу Роме Зверю
Ростовчанина обвинили в мошенничестве за неоплаченный кредит
В Ростове-на-Дону реконструкцию улицы Станиславского завершат в октябре
Баста поставит «Вопрос ребром» знаменитостям в новом шоу
«Ростелеком» отправит победителей соревнования «Кибервызов: Новый уровень» в сочинский «Сириус»
Ростовскую модель Викторию Лопыреву посчитали слишком красивой для мужа
В Ростовской области силовики задержали банду, занимавшуюся изготовлением и сбытом оружия