В Ростове-на-Дону пассажирский автобус протаранил три иномарки
В среду, 7 августа, произошла авария в Первомайском районе Ростова-на-Дону на улице 1-й Конной Армии. Пассажирский автобус № 164 попал в ДТП.
Водитель автобуса во время движения зацепил бампером три иномарки, припаркованные у тротуара. Автомобили Peugeot, KIA Rio и Mercedes получили серьезные механические повреждения. По словам очевидцев, одна из пассажирок автобуса во время аварии не смогла удержать равновесие, ударилась об поручень и получила травмы грудной клетки.
- В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники УГИБДД. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего ДТП, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Ростовской области.
Напомним, похожая крупная авария произошла на улице Менжинского, возле площади Страны Советов. Тогда пять транспортных средств получили механические повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU