2019-08-07T17:55:14+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону пассажирский автобус протаранил три иномарки

Водитель пытался избежать столкновения.
Иван ТИМОФЕЕВ
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Автомобили получили повреждения Фото: Instagram rostov_roadsАвтомобили получили повреждения Фото: Instagram rostov_roads
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В среду, 7 августа, произошла авария в Первомайском районе Ростова-на-Дону на улице 1-й Конной Армии. Пассажирский автобус № 164 попал в ДТП.

Водитель автобуса во время движения зацепил бампером три иномарки, припаркованные у тротуара. Автомобили Peugeot, KIA Rio и Mercedes получили серьезные механические повреждения. По словам очевидцев, одна из пассажирок автобуса во время аварии не смогла удержать равновесие, ударилась об поручень и получила травмы грудной клетки.

- В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники УГИБДД. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего ДТП, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Ростовской области.

Напомним, похожая крупная авария произошла на улице Менжинского, возле площади Страны Советов. Тогда пять транспортных средств получили механические повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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