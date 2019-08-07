СЕГОДНЯ 19:00 2019-08-07T19:00:12+03:00

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Расчет платы за свет с 1 августа 2019 в Ростове-на-Дону: что изменилось. Как рассказали в мэрии города, на днях вступили в силу поправки в Постановление Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 года. Согласно документу, в последнем летнем месяце изменились правила расчета оплаты за потребленное электричество. И теперь переданные после 25 числа показания не будут учитывать в расчетах за текущий месяц.

- Это означает, что данные, которые передаются с 26 по 31 число, будут приняты в расчет оплаты за следующий месяц, - добавляют в «ТНС энерго Ростов-на-Дону». - Например, показания, которые были переданы до 25 августа, будут использованы в расчете оплаты за август. А те, что в оставшиеся дни месяца учтут при расчете оплаты за сентябрь.

Чтобы использовать социальную норму в полном объеме, энергетики посоветовали: передавать показания один раз в месяц с 23 по 25 число.

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ИСТОЧНИК KP.RU