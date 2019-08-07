2019-08-07T19:00:12+03:00
Общество

Расчет платы за свет с 1 августа 2019 в Ростове-на-Дону: что изменилось

Выясняем, какие новые правила расчета оплаты за потребленную электроэнергию с 1 августа 2019 вступили в силу
Ольга ГОПАЛО
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Выясняем, новые правила расчета оплаты за потребленную электроэнергию.Выясняем, новые правила расчета оплаты за потребленную электроэнергию.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Расчет платы за свет с 1 августа 2019 в Ростове-на-Дону: что изменилось. Как рассказали в мэрии города, на днях вступили в силу поправки в Постановление Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 года. Согласно документу, в последнем летнем месяце изменились правила расчета оплаты за потребленное электричество. И теперь переданные после 25 числа показания не будут учитывать в расчетах за текущий месяц.

- Это означает, что данные, которые передаются с 26 по 31 число, будут приняты в расчет оплаты за следующий месяц, - добавляют в «ТНС энерго Ростов-на-Дону». - Например, показания, которые были переданы до 25 августа, будут использованы в расчете оплаты за август. А те, что в оставшиеся дни месяца учтут при расчете оплаты за сентябрь.

Чтобы использовать социальную норму в полном объеме, энергетики посоветовали: передавать показания один раз в месяц с 23 по 25 число.

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Максимальный рост платежей граждан с 1 июля текущего года составит не более четырех процентов к уже существующим ценам. В областном правительстве добавляют, что в единичных случаях рост более, чем на четыре процента экономически обоснованных тарифов все же произошел. Однако жители на себе этого не ощутят, так как для покрытия разницы будут привлечены бюджетные субсидии. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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