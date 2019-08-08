2019-08-08T10:52:00+03:00
Общество

Из Ростовской области в Украину не выпустили 18 тонн молока и сливок

На продукцию не было документов, подтверждающих ее качество и безопасность
Ольга ГОПАЛО
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На продукцию не было документов, подтверждающих ее качество и безопасность.На продукцию не было документов, подтверждающих ее качество и безопасность.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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В Украину не доехали 18 тонн молока и сливок. Как сообщили в региональном Управлении Россельхознадзора, внимание инспекторов привлекла фура, в которой находилась молочная продукция. Водитель сообщил, что ехал из России в незалежную.

Однако оказалось, что у него не было соответствующих документов на товар, которые бы подтверждали качество и безопасность перевозимого груза. Кроме того, там же должны были быть бумаги о проведенных лабораторных испытаниях на соответствие ветеринарно-санитарным требованиям страны-импортера только в аккредитованных в национальных системах аккредитации лабораториях.

В итоге вывоз данного груза запретили и он отправился обратно к поставщикам.

Напомним, на днях сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области задержали запчасти на миллион рублей. Их перебросили в обход официального пункта пропуска в бумажных коробках на российскую территорию. Груз был задержан. Решается вопрос о возбуждении дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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