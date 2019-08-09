Ростовчанка заплатила мошеннику почти 4 млн рублей за свободу мужа

СЕГОДНЯ 10:39 2019-08-09T10:55:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В полиции возбудили уголовное дело в отношении 26-летнего мужчины, который обманом забрал у ростовчанки 3,8 млн рублей. По версии следствия, злоумышленник представился сотрудником правоохранительных органов, ввел хозяйку своей съемной квартиры в заблуждение о том, что ее супруг, якобы, подозревается в совершении преступлений. За вознаграждение он предлагал помощь в прекращении уголовного преследования мужа, который является директором крупной строительной фирмы.

Полгода женщина тайно от супруга относила деньги обманщику. Она отдала все семейные сбережения, ценности, а затем взяла два кредита.

- Злоумышленник получил около 3,8 млн рублей. После передачи очередной крупной суммы денег женщина сообщила обо всем супругу и выяснила, что никаких преступлений он не совершал и фигурантом уголовных дел не являлся, - рассказали в ГУ МВД по Ростовской области.

Полицейскими возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемый заключен под стражу. В случае, если его вина будет доказана, ему грозит до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU