Ограничение движения в Ростове-на-Дону: где и когда перекроют улицы

СЕГОДНЯ 11:26 2019-08-09T11:35:33+03:00

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону изменится схема движения транспорта

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Ограничение движения транспорта: где и когда. Схема движения транспорта изменится в конце августа на перекрестке улицы Еременко и проспекта Маршала Жукова, а также в районе дома № 100, расположенного по улице Еременко. Изменения вызваны ремонтом дороги, сообщили в департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения.

— Движение будет ограничено с 28 августа по 31 декабря. Это связано с проведением дорожных работ по улице Еляна, на участке от Еременко до улицы 339-й Стрелковой Дивизии и проспекте Маршала Жукова от Еременко до 339-й Стрелковой Дивизии), — отмечается в сообщении.

В этот же время будет ограничено движение транспорта на улице Красноармейской в районе дома № 66 возле стройплощадки. Дорожные рабочие перекроют часть правой стороны движения и тротуар.

ИСТОЧНИК KP.RU